“Nu hebben ze hun leven gebeterd”: na overval op café riskeren Oostendse broers nog eens twee jaar cel voor inbraken in horecazaken

Twee Oostendse broers riskeren voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor een reeks inbraken in horecazaken in Gistel, Oudenburg en Ichtegem. M.L. (27) en S.L. (22) kregen eerder al twee jaar voorwaardelijk voor een overval op een Oostends café in dezelfde periode. “Maar nu hebben ze hun leven gebeterd”, stelden hun advocaten. In de zaak staan nog drie anderen terecht.

In de tweede helft van januari werd de politiezone Kouter geteisterd door inbraken in horecazaken. Zo kreeg het grillrestaurant De Kallebasse in Gistel in de nacht van 20 op 21 januari ongewenst bezoek. De daders gooiden een raam aan diggelen en sleurden de kluis uit de muur. Ook het appartement bij de zaak werd doorzocht, tot de kinderkamer toe. Diezelfde nacht werd ook ’t Steedje in Oudenburg inbrekers over de vloer. Naast enkele flessen drank werd daar ook 1.000 euro gestolen uit de kassa. Nog in dezelfde nacht probeerden inbrekers binnen te raken in een café op het Marktplein in Oudenburg.

Dankzij camerabeelden kwam de Audi A4 van Middelkerkenaar K.B. (29) in het vizier van de speurders. Die was ook al gespot bij een inbraak in restaurant De Oude Molen in de nacht van 14 op 15 augustus in Gistel. En in de nacht van 27 op 28 januari werd dezelfde wagen gebruikt bij inbraken in bistro ’t Verschil en restaurant Het Bourgognehof in Eernegem. In bistro ’t Verschil werd de kassa opengebroken met een klauwhamer. Daarop stak het DNA van Oostendenaar M.L. (27), evenals op een sigarettenpeuk die in Het Bourgognehof werd uitgeduwd.

In De Kallebasse werd bloed aangetroffen van Oostendenaar S.L., de 22-jarige broer van M.L. Onderzoek wees uit dat K.B. hen bij de inbraken had rondgevoerd met zijn wagen. De drie twintigers riskeren elk twee jaar cel. Ook X.C. (30) uit Oudenburg bleek betrokken bij drie feiten, onder meer in ’t Steedje. Verder zit ook nog C.D. (26) uit Staden mee in de beklaagdenbank. Als toenmalige vriendin van S.L. zou ze de doelwitten mee hebben uitgezocht. Voor X.C. en C.D. vroeg de procureur twintig maanden cel.

De broers M.L. en S.L. kregen in mei vorig jaar al twee jaar voorwaardelijke celstraf voor een overval op volkscafé Den As in Mariakerke. Gewapend met een mes en een hamer bedreigden ze de uitbater en gingen ze aan de haal met een paar honderd euro uit de kassa. Omdat de inbraken in de horecazaken in dezelfde periode plaatsvonden vroeg de verdediging om de eerder opgelegde straf als voldoende te beschouwen. “Als kind waren ze slachtoffer van jarenlange fysieke en emotionele mishandeling door hun vader en stiefvader”, pleitte de advocate van S.L. “Daardoor raakten ze verslaafde aan drank en drugs. Maar nu hebben ze hun leven gebeterd.”

Chauffeur K.B., die twee maanden in voorhechtenis zat, vroeg een werkstraf. “Hij nam niet actief deel aan de inbraken en kreeg zelfs nooit de buit te zien, met uitzondering van enkele flessen drank”, pleitte meester Silke Brutin. X.C. zei dat hij zich liet meeslepen door de broers, terwijl C.D. de handen waste in onschuld. “Ze wist helemaal niet wat haar ex mee bezig was”, klonk het. De uitspraak volgt op 25 mei. (AFr)