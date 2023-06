Noord-Franse autodieven opgepakt na klopjacht door struikgewas in Kortrijk

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni konden de politiezones VLAS, MIRA, GAVERS en MIDOW 2 autodieven oppakken nadat ze met een gestolen voertuig gecrasht waren in Kortrijk en te voet de velden ingevlucht waren.

Recent werden zowel in de politiezone VLAS als in de aangrenzende politiezones enkele voertuigen gestolen. De daders drongen telkens eerst binnen in de woningen om zo de autosleutels te bemachtigen en daarna vluchtten ze met de gestolen auto’s over de Franse grens. Maar nu werden ze betrapt.

Vrijdagnacht kwam via het ANPR-netwerk een zogenaamde ‘HIT’ binnen van gestolen voertuig die de E17 was afgereden ter hoogte van Kortrijk. Dit voertuig, een Volkswagen Golf, werd eerder deze week gestolen in Zwevegem. De dievenbende was met het gestolen voertuig op pad om (hoogstwaarschijnlijk) een volgend voertuig te stelen, want even later gaf een andere ANPR-camera aan dat het voertuig via Waregem opnieuw de E17 opreed.

In de val gelopen

Via het ANPR-netwerk merkte men vanuit de dispatching van PZ Vlas op dat er vlak na de gestolen Golf een tweede voertuig reed, een Audi A3, met het vermoeden dat het net gestolen was in Wielsbeke. De diefstal werd later bevestigd.

Toen de Volkswagen Golf de E17 verliet ter hoogte van Cowboy Henk in Kortrijk, reed het voertuig in de val van de politie. Het voertuig trachtte weg te vluchten, nam daarbij het rondpunt aan de Q8 in Zwevegem aan de linkerkant maar crashte uiteindelijk. Twee verdachten sloegen te voet op de vlucht richting de groenzone tussen de Oudenaardsesteenweg en de wijk Langwater in Kortrijk. Het andere gestolen voertuig bleef op de E17 richting Frankrijk.

Klopjacht

Na een korte klopjacht door struikgewas, grachten en velden, met inzet van de WVL4 drone en de speurhonden, konden de verenigde politieteams twee verdachten oppakken. Eén verdachte werd meteen overgebracht naar het commissariaat in Kortrijk en na verhoor opgesloten in de cel. De andere verdachte was gekwetst door het auto-ongeval en moest eerst naar de spoed. Na verzorging werd ook hij overgebracht naar het commissariaat.

Het parket werd verwittigd en leidt momenteel het onderzoek, samen met de federale gerechtelijk politie. Dat onderzoek zal moeten uitwijzen voor hoeveel autodiefstallen het Franse dieven duo in aanmerking komt.