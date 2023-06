Nieuwe tegenslagen voor eigenaars van speedway circuit nadat foto’s van indringers opduiken op sociale media

Aan de lijdensweg van het Camso speedwaycircuit in Waasten lijkt geen einde te komen. Na de perikelen met hun vergunningen en de druk van potentiële overnemers, werden ze het afgelopen weekend slachtoffer van vandalisme en diefstal. De politie is ondertussen reeds gestart met een onderzoek.

“Hoe enkele foto’s op sociale media zo een trieste gevolgen kunnen hebben.” De mensen achter Camso, eigenaar en uitbater van het speedwaycircuit, zitten in een emotionele rollercoaster, nadat enkele vandalen volledig los gingen op de site.

“Een tijdje terug drongen enkele jonge mensen binnen op de site, die overigens netjes afgesloten is, om er foto’s te nemen. Die foto’s werden op sociale media gegooid in een groep met de naam ‘abandoned racetracks’. We waren niet over hun actie te spreken maar kregen initieel zelfs de wind van voren. Volgens de fans van die jongeren mochten we blij zijn dat iemand nog wat reclame wilde maken voor de piste. Het ging hem uiteindelijk om niets meer dan de kliks op het internet. Helaas bleek recent dat onze bezorgdheid meer was dan alleen maar een zure houding.”

Nadat de foto’s zich een weg baanden over het internet, vonden heel wat andere jongeren ook hun weg naar het verlaten circuit. “Liefhebbers van verlaten oorden, die zichzelf urbexers noemen maar ook vandalen en dieven kregen dankzij die foto’s lucht van de situatie. Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Via de camera’s konden we zien dat er bijna dagelijks mensen op de piste rondliepen. Voor enkelen onder hen was het meer dan alleen maar nieuwsgierigheid. Van de burelen tot de garages tot stukken van de tribunes? Het werd gesloopt, puur voor het plezier. Op de terreinen staan ook nog verschillende garageboxen die nog steeds worden gebruikt. Die werden opengebroken en wat erin stond, verdween met de noorderzon.”

De politie bevestigde ondertussen dat er klacht werd neergelegd en dat het onderzoek werd opgestart. Verder wilde men niet communiceren over de feiten.

Het Camso speedwaycircuit bevindt zich in woelige wateren. De piste was uniek in zijn soort en kon steevast bezoekers aantrekken die vaak van ver buiten de landsgrenzen kwamen. Meer dan een jaar geleden kreeg de organisatie te horen dat de gemeente hun milieuvergunning niet langer goedkeurde. De deuren gingen op slot en sinds die dag zijn de eigenaars in een stevige, juridische strijd met de overheid verwikkeld. De recente diefstallen en daden van vandalisme zijn de zoveelste tegenslag die ze er te verwerken krijgen.