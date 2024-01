Niet iedereen kwam met goede bedoelingen naar opening brasserie The Lemon: jassen en truien gestolen

Het openingsweekend van brasserie The Lemon op de hoek van de Wervik- en Ieperstraat in Menen ging gepaard met een grote opkomst. Helaas kwam niet iedereen met goede bedoelingen want er werden jassen en truien gestolen. Niemand neemt de nieuwe uitbaters Katia en haar broer Pieter Dezutter evenwel iets kwalijk.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe uitbaters treft alvast geen schuld. Zo’n laffe daad is voor hen tijdens een anders heel geslaagd openingsweekend alvast niet leuk. “We vinden het ook heel vervelend dat dit gebeurd is. We zullen kijken voor maatregelen zodat zoiets in de toekomst niet meer voorvalt”, reageren de uitbaters op Facebook.

Nog geen aangifte

Bij de lokale politie Grensleie heeft tot op heden nog niemand melding of aangifte gedaan van diefstal van een trui of jas. Tijdens het openingsweekend zorgden enkele dj’s en coverband Fijnkost voor de muziek. De aanwezigen kregen proevertjes voorgeschoteld.