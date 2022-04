Natuurpunt in de Blankaart Diksmuide slachtoffer van zware diefstal: 15.000 euro materiaal gestolen

In het atelier van Natuurpunt IJzervallei in de Blankaart in Diksmuide werd op Paasmaandag een zware inbraak vastgesteld. Al het materiaal voor het natuurbeheer, gaande van kettingzagen, bosmaaiers en werkmateriaal, werd gestolen. “De buit bedraagt zeker 15.000 euro”, zucht conservator Guido Vandenbroucke. “Een enorme dreun. We hopen op wat solidariteit om aan de slag te kunnen blijven.”

Het prachtige lenteweer lokt de voorbije dagen honderden bezoekers en wandelaars naar natuurgebied de Blankaart, aan de Iepersteenweg in Diksmuide. Dat was ook het voorbije paasweekend het geval. “Het was een regelrechte voltreffer”, zegt Guido Vandenbroucke, al meer dan 25 jaar conservator in de Blankaart.

“Terwijl we ons op Paasmaandag opmaakten voor een nieuwe topdag kregen we een koude douche. Er werd ingebroken in het atelier van Natuurpunt, gelegen in het oude koetshuis in het Kasteelpark. En de buit is enorm groot.”

Jaren spaarzaam aankopen

Dieven hadden in de loop van zondagnacht het hangslot van de houten poort opengebroken. “Zowat al ons materiaal dat binnen stond en gebruikt wordt door wij van Natuurpunt en onze vrijwilligers is verdwenen”, zucht Guido.

“Het gaat om kettingzagen, bosmaaiers, zaagmachines, boormachines, maar ook een stroomgroep, compressor en industriële stofzuiger. En heel wat batterijen en opladers. Vaak van topmerken als Stihl en Makita. De buit bedraagt zeker 15.000 euro.”

“We hebben dit materiaal de voorbije jaren aangekocht door spaarzaam te zijn en acties te organiseren. Of met de opbrengsten van onze gidsbeurten en boottochten. En nu is alles in één klap weg.”

“We bevroegen Natuurpunt nationaal al maar we zijn hier niet voor verzekerd. De politie werd ingelicht en voert een onderzoek maar voorlopig zitten we dus zonder materiaal en is het behelpen.”

Solidariteit en eigen materiaal

Guido noemt de diefstal een enorme dreun voor al wie bij Natuurpunt betrokken is zoals de vele vrijwilligers. “Het kan ook op geen slechter moment vallen, net nu de natuur bruist van het leven. Op donderdag komt er altijd een groep van 15 jonggepensioneerden helpen. De wandelpaden onderhouden, natuurbeheer doen. We moeten ons echt behelpen nu.”

“Volgende week staat de vervangen van een oude houten brug op het programma. We vragen onze vrijwilligers nu om zelf wat materiaal van thuis uit mee te brengen. Maar we hopen ook op solidariteit. Van Natuurpunt nationaal maar ook eventueel van andere natuurverenigingen.”

“Wie ons een tijdje uit de nood kan helpen mag dat altijd laten weten.” De politie spoort de dader of daders intussen op en bekijkt ook camerabeelden langs de openbare weg.

(JH)