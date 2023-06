Napolitaanse dief krijgt 27 maanden cel voor vierde veroordeling

Een 43-jarige Italiaan uit Schaarbeek is in beroep veroordeeld tot 27 maanden cel voor vier woninginbraken en een poging daartoe. Het is al de vierde keer dat hij voorkomt voor diefstallen.

Op 17 december 2021 gingen inbrekers met juwelen en horloges aan de haal in een woning in Ardooie. De bewoonster stelde de feiten vast toen ze thuiskwam van haar werk. “Zelfs de pakjes onder de kerstboom waren opentrokken”, zuchtte ze tijdens het proces. Op dezelfde dag sloeg de bende ook nog toe in woningen in Ardooie, Wingene en Torhout.

Nummerplaat

Op basis van de nummerplaat kreeg het gerecht een Audi in het vizier die op naam stond van een beruchte Franse dief. Op 8 januari vorig jaar werd de wagen aangetroffen in Schaarbeek. Francesco R. zat achter het stuur en werd aangehouden. De man ontkende zijn betrokkenheid met klem en beweerde dat hij de Audi pas na de feiten gekocht had van een Roemeen in Molenbeek. Toch kreeg hij vier jaar cel, maar ging in beroep. “Hij wou graag op de trouw van zijn zoon op 17 mei zijn, maar dat lukte dus niet”, begon zijn advocaat, Johan Platteau, zijn pleidooi. “Hij beseft dat het zo niet verder kan en met de steun van zijn kinderen wil hij op het rechte pad blijven.” Platteau benadrukte ook dat de man uit Napels opgroeide in een Roma-gezin en niet kan lezen of schrijven. “Dat hij twintig aliassen heeft, klopt volgens mij dan ook niet. Het moet gezien worden in het kader dat hij analfabeet is.”

Koelbloedig en stoutmoedig

Voor één keer wou de procureur-generaal ook over zijn hart strijken. “Hij ging koelbloedig en stoutmoedig te werk!” Maar omdat hij al zestien maanden in de cel zit en hij intussen alle burgerlijke partijen heeft vergoed, is hij akkoord met een straf met uitstel, behalve de voorhechtenis. “Dit is de vierde keer dat je voor zo’n feiten zal worden veroordeeld. Voor één keer sta ik mildheid toe, maar de vijfde keer is het ‘No passaran!”

27 maanden effectief

Het hof besloot hem uiteindelijk geen straf met uitstel te geven, maar wel 27 maanden effectief. Omdat hij intussen al 16 maanden in de cel zit, zal de man wellicht wel spoedig voorlopig in vrijheid worden gesteld. (OSM)