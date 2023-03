Nachtwinkeluitbaters trekken West-Vlaanderen rond om sigaretten te stelen met opvallend trucje

Twee Pakistaanse nachtwinkeluitbaters hebben het moeten uitleggen aan de rechter. De twee mannen uit Ieper en Diksmuide pleegden zestien keer diefstal van sigaretten in diverse Colruytfilialen. Ze riskeren celstraffen tot 10 maanden.

Telkens deden ze het op dezelfde manier. Ze vulden allebei hun kar. De ene met voornamelijk zakken chips, de andere met sigaretten. Beiden stonden aan een andere kassa en bij het buitengaan griste een van de mannen wat sigaretten uit de ander zijn kar om ze te verstoppen onder de chips. Daarna ging die ander met zijn bonnetje naar de kassa om te zeggen dat er te veel werd aangerekend.

Meer dan 6.000 euro buit

Zestien keer lukte het voor twee Pakistaanse mannen die nachtwinkels in Ieper en Diksmuide uitbaatten. Tot ze geklist werden in de Colruyt in Kuurne. Daarvoor sloegen ze al hun slag in filialen van de supermarkt in Harelbeke, Poperinge, Ieper en Diksmuide, goed voor een buit van 6.244,7 euro.

In een eerste verhoor werd nog beweerd dat het om een misverstand ging, daarna gaf de eerste beklaagde – de eigenaar van beide nachtshops – toe dat hij ze stal. De tweede beklaagde zei dat hij moest meewerken van zijn baas. Ze riskeren nu respectievelijk een celstraf van 10 maanden met uitstel en een celstraf van 6 maanden met uitstel. Hun voertuig zou in beslag genomen worden. Vonnis op 5 april. (JDW)