Nachtelijke inbraak en diefstal in Torhoutse brandweerkazerne

Inbreken en stelen zijn sowieso volstrekt verwerpelijk, maar dat in een brandweerkazerne doen, is nog extra laag-bij-de-gronds. En toch is het, vermoedelijk in de nacht van vorige zaterdag op zondag, in de Torhoutse brandweerkazerne aan de Aartrijkestraat gebeurd.

De inbraak werd zondagmorgen ontdekt. Uit een van de zware vrachtwagens, een zogenoemde autopomp, werden een spreider, een hydraulische groep en de bijhorende verbindingsslang gestolen. Het geheel wordt vooral gebruikt om bij verkeersongevallen voertuigen open te pramen en de slachtoffers te bevrijden.

Geen inbraaksporen aan de kazerne

Opmerkelijk: aan de kazerne zijn op het eerste gezicht gaan inbraaksporen te zien. De daders kunnen eventueel van het uitrukken van een ambulance en de open poort geprofiteerd hebben om hun slag te slaan.

Postoverste Alain Crombez is aangeslagen. “Als nu ook al brandweerkazernes niet meer veilig zijn voor inbraken, is het hek in onze samenleving helemaal van de dam”, zegt hij. “Er is voor duizenden euro’s materieel gestolen dat dient om levens te redden. Daar kun je als zinnig mens alleen maar heel erg verdrietig van worden.”