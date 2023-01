Na vier eerdere veroordelingen voor winkeldiefstallen: zes maanden effectieve celstraf voor kleptomane

Geen nieuwe voorwaardelijke celstraf met begeleidende voorwaarden, maar een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro. Ook voor de rechter in Kortrijk was na vier eerdere veroordelingen de maat vol voor een 64-jarige vrouw uit Harelbeke die het stelen in winkels maar niet lijkt te kunnen laten.

Al bijna tien jaar slaat Maureen D. met de regelmaat van een klok haar slag in winkels in de Kortrijkse en Waregemse regio. Met een nagelschaartje of een mesje knipt ze verpakkingen open of schraapt ze de barcode van de producten. Op 25 september 2021 bij JBC in Kortrijk, op 9 november 2021 bij Damart, op 23 juni 2022 bij C&A. Bij haar betrapping in C&A bleken er in haar tas ook gestolen producten uit Home Sweet Home, Bel&Bo en Kruidvat te steken.

“We vragen dat ze een verbod krijgt om onze winkels nog binnen te mogen”, aldus een werkneemster van kledingketen Bel&Bo. “Telkens als ze betrapt wordt, betaalt ze netjes de kledij en wordt er geen verder gevolg meer aangegeven. Maar na al die jaren moet het stoppen.” De rechter ging niet in op die vraag.

Begeleiding

D. liep in 2012, 2014, begin en eind 2020 al vier veroordelingen op voor winkeldiefstallen. Telkens moest ze zich laten begeleiden voor haar kleptomane gedrag om de celstraffen voorwaardelijk te houden. “Maar een residentiële behandeling in het psychiatrisch centrum in Menen is stopgezet, omdat ze eigen medicatie binnensmokkelde”, schetste de openbare aanklager.

Net als de vorige keren gaf D. de diefstallen toe. “Ze kan de spullen die ze steelt, betalen, maar de drang is te sterk. Ze weet dat haar ‘spaarkaart’ vol is”, aldus haar advocaat.

“Het is precies alsof mijn verstand weg is als ik een winkel binnenstap”, jammerde de vrouw. “Maar ik mag dat niet doen, ik weet het. Ik praat tegen mezelf en zelfs tegen de kleinkinderen, ook al zijn ze er niet. Er is iets fout in mijn hoofd.” (LSi)