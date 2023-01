Na veroordeling voor poging doodslag op broer riskeert Oostendenaar opnieuw 37 maanden cel voor diefstallen en inbraken

Een 48-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor twee inbraken en drie winkeldiefstallen. Pascal B. kreeg een tiental jaar terug al eens twee jaar cel voor poging tot doodslag op zijn broer.

Begin oktober 2020 kreeg Pascal B. voor de rechtbank van Veurne achttien maanden cel voor een diefstal met geweld. Maar een paar weken later ging hij al terug op het dievenpad. Op basis van vingerafdrukken kon hij gelinkt worden aan een woninginbraak op 18 oktober 2020 in Oostende. Hij maakte daar 1.500 euro cash buit. Verder onderzoek linkte B. ook nog aan een inbraak in augustus 2020 in een Oostendse vakantiewoning. Daar ging hij met een televisie, een airco en audiomateriaal aan de haal.

Alarm omzeild

Volgens het parket pleegde B. ook drie winkeldiefstallen in Oostende. Bij Media Markt ging hij twee keer met een gsm in de haal. Bij Inno verliet hij de zaak met gestolen parfum. Op camerabeelden was te zien hoe hij het alarm omzeilde door de buit ver boven zijn hoofd te houden.

Procureur Jochen van Aalst verwees naar het uitgebreide strafblad van Pascal B., die in september 2013 twee jaar effectief kreeg voor poging tot doodslag. Tijdens een schermutseling plantte hij een nagelknipper in de hals van zijn broer. Voor zijn huidige proces kwam B. niet opdagen. De rechtbank doet uitspraak op 17 februari. (AFr)