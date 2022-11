Na diefstal van huissleutel ook poging inbraak in woning in Adinkerke

In de Meester Vlaemyncklaan in Adinkerke hebben bewoners nu ook een poging tot inbraak vastgesteld in hun huis. In de nacht van zaterdag op zondag werd al ingebroken in het geparkeerde Dacia Dokker.

Hoe dat gebeurde was niet duidelijk want er was geen schade aan de wagen. De dief ging aan de haal met een map met boorddocumenten en een reservesleutel van de woning.

Nu hebben we bewoners ontdekt dat er ook een poging tot inbraak geweest is in hun huis, wellicht in dezelfde nacht. Er waren lichte praamsporen te zien aan de voordeur ter hoogte van het slot maar de dieven raakten niet binnen. Het huis werd dus niet betreden. De politie onderzoekt de zaak. (JH)