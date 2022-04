Na diefstal aanhangwagen looft Cederique (22) beloning uit voor gouden tip

75 euro. Dat is de beloning die Cederique uitlooft voor de “gouden tip”, die leidt naar zijn gestolen aanhangwagen uit Heuvelland. De jongeman blijft intussen niet bij de pakken zitten en kocht voor zijn verbouwing al een nieuwe aanhangwagen. “Met een duur, maar stevig slot.” Elders in de regio worden opnieuw inbraken in bestelwagens vastgesteld. De politie roept op om verdacht gedrag te melden.

“De diefstal moet gebeurd zijn tussen afgelopen dinsdag 22 uur en woensdag 6 uur voor mijn ouderlijke woning aan Ieperstraat 192 in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate, vlakbij de grens met Mesen”, vertelt Cederique Temperman (22).

“De geparkeerde aanhangwagen hing aan een auto en was voorzien van een speciaal hangslot. Wellicht werd het slot opengeknipt en niet opengeslepen, want we hebben ’s nachts niks gehoord. De aanhangwagen is tweedehands, maar nog zeker zo’n vijfhonderd euro waard. Ik had hem nodig om verbouwingen te doen aan mijn nieuwe woning.”

Leeg

Zijn oproep op sociale media wordt gretig gedeeld. “Ik deed meteen aangifte bij de politie. Wellicht zijn de dieven snel over de nabijgelegen Franse grens gevlucht. Ik hoop op de macht van de media. Wie mijn aanhangwagen ziet – in het echt of op een verkoopsite – mag steeds contact opnemen. De kentekenplaat is ‘1-TJQ-827’.”

“Op een foto, die ik nog had, ligt de aanhangwagen vol met steenpuin. Toen hij gestolen werd, was hij leeg. Jammer, want dan moest ik die stenen niet meer lossen en was de aanhangwagen misschien te zwaar om te vluchten.”

Het is niet de eerste diefstal waar Cederique en zijn omgeving mee geconfronteerd worden. “Een tijdje geleden werden de camionettes van mijn buur en een familielid opengebroken.”

Actueel

Ook in buurgemeentes blijkt dit opnieuw actueel. “Recent is een aantal diefstallen uit bestelwagens vastgesteld in onze zone, onder andere in Ieper en Zonnebeke”, bevestigt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

“Werkmateriaal blijft een gegeerde buit. De diefstallen gebeuren voornamelijk bij zelfstandigen of werknemers, die hun bestelwagen mee naar huis nemen. Met diefstal van werkmateriaal maken dieven snel buit, het nadeel kan al snel oplopen tot duizenden euro’s. Bovendien weten de dieven hoe ze onder de radar moeten blijven. Op onze website zijn er een aantal tips die je kan volgen om diefstal mogelijk te voorkomen.”

“Het is belangrijk om verdacht gedrag te melden, zoals zeer traag rijden in de buurt en personen die tuinen afwandelen en deuren controleren”, vervolgt Verdru. “Vergeet vooral de nummerplaat van een verdacht voertuig niet te noteren. Zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de moeite voor onze diensten.”

(TP)