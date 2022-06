Na betrapping in Brugge: tot dertig maanden cel voor diefstal van dure merkkledij

Drie mannen en twee vrouwen uit Rusland zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan elf winkeldiefstallen. Ze hadden het vooral op dure merkkledij gemunt.

In september 2021 gingen een man en een vrouw bij COS in Brugge aan de haal met twintig truien ter waarde van ruim 1.600 euro. Onderzoek wees uit dat de twee tot een Russische dievenbende behoren die in dezelfde periode toesloeg bij COS-filialen in Gent, Antwerpen en Hasselt. Telkens werd voor duizenden euro’s aan dure merkkledij gestolen.

Op 21 december liepen Sergei G. (47) en Elena G. (39) tegen de lamp in Brugge. Ze hadden toen kleding gestolen bij Springfield en bij Superdry. Volgens de procureur werd de buit telkens per post naar de Russische stad Jaroslavl gestuurd, waar Elena G. ze verkocht in haar winkel. (AFr)