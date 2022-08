Moldavische dievegge veroordeeld voor diefstal sigaretten in Colruyt

Een 28-jarige vrouw van Moldavische nationaliteit kreeg vier maanden cel en 400 euro boete voor verschillende diefstallen van pakjes sigaretten in de Colruyt van Koksijde. De vrouw is nu spoorloos.

De Moldavische Maria C. verbleef op het moment van de feiten in het asielcentrum van Koksijde. Net als anderen van het centrum trok ze naar de Colruyt in Koksijde voor haar boodschappen. Ze pleegde er ook diefstallen.

“Ze had het gemunt op pakjes sigaretten en sloeg op 1 oktober een eerste keer toe”, sprak de procureur. “Toen stal ze maar een pakje. Wellicht was ze verbaasd dat ze niet betrapt werd, want ze keerde een week later al terug en stal deze week vijf pakjes in een keer. Daarna keerde ze nog tweemaal terug en ging ze aan de haal met nog meer pakjes sigaretten, zodat ze in totaal 31 pakjes stal. De laatste keer werd ze betrapt door een winkeldetective, die aan de hand van een stocktelling en camerabeelden bewijs kon leveren. Ze werd daarna formeel herkend door een medewerker van het asielcentrum.”

De vrouw stal in totaal voor 317 euro aan sigaretten, maar Colruyt stelde zich geen burgerlijke partij. Sinds de feiten is de vrouw spoorloos. Ze werd bij verstek veroordeeld. (JH)