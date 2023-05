Mislukte garagediefstal en wilde achtervolging kan vier mannen tot twee jaar gevangenisstraf opleveren

Een mislukte poging om een exclusieve BMW te stelen in Spiere-Helkijn, kan vier Noord-Franse mannen anderhalf tot twee jaar cel opleveren. Ze werden pas ingerekend na een wilde achtervolging, al beweerden alle beklaagden in de rechtbank dat ze de hele weg sliepen. “Ze zijn zelfs nooit uitgestapt.”

In de nacht van 22 januari vorig jaar werd een man gewekt door geluid in zijn veranda. Hij zag nog net vijf mannen weglopen en vertrekken met de auto. In de veranda waren alle kasten doorzocht, maar de deur naar de eigenlijke woning kregen de inbrekers niet open.

De politie was snel ter plaatse en er ontstond een achtervolging op de E403 richting Doornik. De beklaagden reden aan hoge snelheid, negeerden een rood licht en verloren onderweg zelfs een autoband. Nadat ze tot staan gebracht waren, probeerde Mohamed A. (29) nog op blote voeten te vluchten, maar tevergeefs. Hij gaf verstek voor het proces. Een vijfde man kon ontkomen.

De andere drie beweren dat ze midden in de nacht in een parkje in Hem aan de praat raakten en besloten naar Gent te rijden voor de meisjes van plezier. “Door de coronamaatregelen was daar niets te beleven”, zei een advocaat. “Ze zijn zelfs niet uitgestapt, noch in Gent nog in Spiere. Ze hebben de hele weg geslapen in de auto.”

Of de rechter dat gelooft, weten we op 26 juni. (JF)