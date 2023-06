Minstens 32 duiven gestolen bij duivenmelker Eric Devlaminck (84) uit Hulste

Dinsdagochtend trof duivenmelker Eric Devlaminck (84) één van zijn duiventillen zo goed als leeg aan. Die nacht gingen dieven aan de haal met maar liefst 32 kweek- en wedstrijdduiven. “In de 76 jaar dat ik actief ben in de stiel heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zucht Eric, die al jaar en dag met zijn vrouw Erna in de Harelbeekse deelgemeente Hulste woont.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag 6 juni werd Erna (80) gewekt door het geluid van een auto. “Ik dacht dat onze schoonzoon achter zijn twee duivenmanden kwam, dat gebeurt wel vaker. Ik was me van geen kwaad bewust en viel weer in slaap”, vertelt Erna. ‘s Ochtends omstreeks 5.30 uur kwam de thuisverpleging langs bij het koppel, toen ontdekte Eric dat er verschillende koten open stonden.

“Eerst was in verward, had ik die misschien zelf open laten staan? Maar ik wist snel 100% zeker dat ik ze wel degelijk had gesloten. Toen ik binnen keek, zag ik dat één van mijn duiventillen volledig leeggeroofd was. Ik was er meteen het hart van in. Ik zit al 76 jaar in de stiel en heb zoiets nog nooit meegemaakt, op de 80ste verjaardag van mijn vrouw dan nog wel”, aldus Eric, die nog met ongeveer 100 duiven overblijft.

Om te kweken

De dieven hadden alle ringen van de duiven verwijderd, zodat ze niet meer traceerbaar zouden zijn. In een hoekje troffen Eric en Erna nog één korf aan waar nog twee duiven inzaten, weliswaar reeds van hun ring ontdaan. “Die zijn ze in alle haast vergeten waarschijnlijk”, klink het. Een andere duif vonden ze iets verder op het domein terug op een draad, die is vermoedelijk op het laatste moment kunnen ontsnappen.

“Ik ben bovenal een duivenliefhebber. Niet weten welk lot mijn beestjes te wachten staat is vreselijk”

Het gaat voornamelijk over kweekduiven, afstammelingen van Erics wedstrijdduif Primus Inter Paris die vijf keer de lange afstandsvlucht uit Barcelona heeft gewonnen. Toch zitten er ook enkele wedstrijdduiven tussen. Wat die waard zijn, daar kan Eric geen prijs op plakken.

“Maar iedereen die iets van de sector kent weet dat het niet niets is. Met de duiven spelen zullen de dieven niet kunnen doen, omdat ze niet meer geringd zijn. Maar ze kunnen mijn beestjes wel gebruiken om te kweken natuurlijk. En wat er daarna mee zal gebeuren… dat wil ik eigenlijk niet weten. Ik ben bovenal een duivenliefhebber, het is altijd pijnlijk als een duif sterft van ziekte of ouderdom. Maar niet weten in welke omstandigheden ze moeten verblijven en hoe ze worden behandeld, dat is veel erger.”

Al eentje terug

De duif die tijdens de diefstal zelf nog wist te ontsnappen. © PS

Eric heeft meteen de politie gewaarschuwd. Hij vermoed dat de daders langs het veld achteraan de duiventillen het domein zijn binnengekomen, want daar is de begroeiing helemaal platgetrapt. “Ze zullen zeker met drie of vier geweest zijn, anders is dat gewoon niet haalbaar. Ze zullen ook snel gehandeld hebben”, meent de duivenmelker.

Het nieuws verspreidde zich heel snel binnen de community van de duivenliefhebbers. Als gevolg kreeg Eric woensdagmiddag al één verlossend telefoontje: “Enkele jaren geleden kocht ik enkele duiven van een kweker in Grammene (deelgemeente van Deinze, red.). Een van mijn gestolen duiven is naar die plek teruggekeerd, liet Leon (de Oost-Vlaamse kweker in kwestie, red.) mij weten. Dat is net het ding: als ze losgelaten worden, ben ik zeker dat bijna alle duiven terug naar hier of een vroegere verblijfplaats zullen trekken. Maar als ze vastgehouden worden, dan vrees ik dat ik ze nooit meer terug zal zien…”

Het doet ook Erna pijn om haar man zo te zien afzien. “Eric is een man die altijd voor iedereen klaarstaat, hij verdient dit echt niet. Ik kan echt niet begrijpen waarom iemand zoiets zou doen. Ik kan enkel maar hopen dat er nog duiven hun weg terugvinden naar ons. Wie ergens een ongeringde duif ziet, mag zeker de politie contacteren.”