‘Minderjarige’ dief mag cel verlaten na voorwaardelijke straf

Een jongeman die naar eigen zeggen slechts 17 jaar is, is door de Kortrijkse strafrechtbank veroordeeld tot een grotendeels voorwaardelijke celstraf van 1 jaar omdat hij 4 auto-inbraken en 2 gewone inbraken pleegde. Een botscan maakte duidelijk dat hij wel degelijk meerderjarig is.

Chita A. pleegde vorig jaar 4 diefstallen uit auto’s. “Daarnaast brak hij in twee woningen in en ging hij aan de haal met een fiets”, aldus de openbare aanklager. Hij gaf de feiten toe. “Ik pleegde ze toen ik dronken was”, klonk het. Hij beweerde ook geboren te zijn in 2005 en dus amper 17 jaar te zijn. Wat zou betekenen dat hij niet kon veroordeeld worden door de correctionele rechtbank. “Hij ziet er niet alleen matuur uit, een botscan heeft ook uitgewezen dat hij wel degelijk meerderjarig is”, maakte de openbare aanklager een einde aan de onduidelijkheid.

Volgens zijn advocaat ging het de verkeerde kant uit met de jongeman nadat hij door corona zijn job verloor bij een kapperszaak. “Eens ik de gevangenis mag verlaten, zal ik verhuizen naar Spanje.” De rechter gaf hem 1 jaar cel maar sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit. Ook de boete van 8.000 euro is voorwaardelijk. (LSi)