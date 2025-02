Milde straf voor dievegges die Knokse boetieks teisterden en filmpjes maakten voor hun cliënteel

Drie Noord-Franse vrouwen hebben voor de Brugse rechtbank een celstraf met uitstel gekregen voor winkeldiefstallen in Knokse boetieks. Volgens het parket maakte het trio ‘promotiefilmpjes’ voor hun cliënteel.

Op 8 juni 2023 gingen de beklaagden met 749 euro aan spullen aan de haal bij Ici Paris XL in Knokke. Vier dagen later maakten de vrouwen de fout door terug te keren naar hetzelfde filiaal, waar het personeel hen herkende van de eerdere feiten. De politie kwam ter plaatse om hen in te rekenen. Ze hadden heel wat gestolen kledij en schoenen bij zich. Na een maand voorhechtenis kwamen ze voorwaardelijk vrij.

Onderzoek wees uit dat de Algerijnse Française D.B. (29) op 8 juni in de Zara een blouse had gestolen. Zij en kompane L.M. (22) en L.R. (21) konden volgens het OM ook nog gelinkt worden aan drie andere winkeldiefstallen op 11 juni in Knokke. Bij Maje werden een handtas en paar schoenen gestolen voor een totaalbedrag van 590 euro. Bij Sandro ging het om twee handtassen ter waarde van 600 euro en bij H&M was de buit 300 euro waard.

Volgens het Openbaar Ministerie werkten de vrouwen op bestelling. “Op hun gsm’s stonden filmpjes die ze tijdens de diefstallen maakten voor hun klanten”, stelde de procureur. “Ze maakten ook reclame voor goederen die konden aangekocht worden met vijftig procent korting.” De procureur vroeg tien maanden effectieve celstraf.

De verdediging drong met succes aan op een straf met uitstel. “Ze staarden zich blind op de chique villa’s en madammen in Knokke”, pleitte Koen Blomme, de advocaat van Lina M. (22). “Zaken die we kennen van de reeks Knokke Off. De voorhechtenis liet een diepe indruk na.”

D.B. en L.M. kregen dinsdag zes maanden celstraf met uitstel. L.R. (21) beweerde met succes dat ze slechts bij een feit betrokken was. Zij kreeg drie maanden cel, waarvan eveneens enkel de voorhechtenis effectief. (AFr)