Middelkerkenaar ontkent halsbrekende inbraakpoging via terras appartement: “Wou enkel wifi-signaal camping oppikken”

Een 27-jarige Middelkerkenaar riskeert voor de Brugse rechtbank tien maanden cel voor een inbraakpoging en diefstal van zeven dure koersfietsen.

In de nacht van 6 op 7 april dit jaar zag een getuige in Middelkerke hoe een man over enkele hoge muren kroop en via een dak naar het terras van een appartement klom. Omdat hij dacht dat het om een inbreker ging verwittigde de getuige de politie. Die kon in de ondergrondse garage van hetzelfde appartementencomplex T.D. (27) arresteren. Hij woonde in hetzelfde complex en kon op basis van zijn kledij geïdentificeerd worden.

In het appartement van T.D. bleken liefst zeven koersfietsen gestald. Het ging om dure modellen van 500 tot 4.000 euro. De twintiger gaf toe dat hij die in de nacht van 24 op 25 juni 2022 gestolen had uit de garage van het Middelkerkse appartementsgebouw waar hij toen woonde. Voor de diefstal vroeg advocate Emma Declerck een werkstraf. “Mijn cliënt kampt met autisme en doolt wel vaker ’s nachts rond op straat”, pleitte ze. “Dan is het rustiger. Het is in die omstandigheden dat hij die ongesloten fietsen meenam.”

Dat hij ook probeerde in te breken ontkende T.D. met klem. “Hij had geen internet en wou van op dat hoge terras het wifi-signaal van een nabije camping oppikken”, pleitte meester Declerck. De rechter hechtte duidelijk niet veel geloof aan die uitleg. “Zo’n grote moeite doen om aan internet te geraken?”, vroeg hij zich luidop af. De uitspraak volgt op 20 juni. (AFr)