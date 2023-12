Middelkerkenaar krijgt jaar cel voor diefstal die tot brutale wraakactie leidde

Een 23-jarige Middelkerkenaar is voor de Brugse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor diefstal. Een 22-jarige kompaan kreeg tien maanden cel met uitstel. De slachtoffers van de diefstal namen op een brutale manier wraak en werden daar eerder al voor veroordeeld.

Op 22 maart drongen J.C. (22) en S.V. (23) het appartement van twee broers in Oostende binnen. Ze gingen aan de haal met dure jassen, een spelconsole, een trui en enkele horloges. In plaats van de politie te verwittigen besloot de oudste broer wraak te nemen en drong hij daags na de feiten de woning van C. in Veurne binnen en gaf hem rake klappen. De gestolen spullen trof hij er evenwel niet aan.

Twee dagen later drongen de broers de woning van S.V. in Middelkerke binnen. Daar troffen ze opnieuw C. aan en gingen hem te lijf met de hamer die bij de feiten in hun appartement gebruikt werd. Het slachtoffer werd tot bloedens toe geslagen en de broers namen daar zelfs foto’s van. Ze vluchtten weg met een jas, een iPhone, juwelen en schoenen.

Hun wraakactie leverde de broers in augustus 40 en 25 maanden effectieve celstraf. Op 16 november moesten ook J.C. en S.V. zich verantwoorden voor de Brugse rechtbank, maar stuurden hun kat. J.C. kreeg donderdag tien maanden celstraf met uitstel. S.V. kreeg een jaar effectief. Hij kreeg in oktober vorig jaar al eens zestien maanden celstraf, de helft met uitstel, voor inbraak.

Aan de burgerlijke partijen moeten ze in totaal 3.650 euro schadevergoeding betalen. (AFr)