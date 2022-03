Michel van den Brande looft beloning uit voor gouden tip die leidt naar gestolen elektrische fietsen

Michel van den Brande zag zeven van de acht elektrische fietsen uit zijn garage gestolen worden. De diefstal dateert vermoedelijk al van vorige week, maar raakte nu pas bekend. “Wie een tip heeft waar de fietsen zijn of iets gezien heeft, krijgt een beloning.”

De diefstal gebeurde in een ondergrondse garage ter hoogte van het Casinoplein. “Op 13 maart omstreeks 1.50 uur kreeg ik een melding van Meta Trak anti-diefstalsysteem van mijn Harley Davidson”, zegt van den Brande. “Alleen schonk ik daar op dat moment geen aandacht aan. Vermoedelijk zaten ze dan mijn garage binnen, want mijn Harley Davidson werd tegen de grond gegooid.”

De diefstal raakte bekend toen een vriend van Michel van den Brande vrijdag een van zijn fietsen wou gebruiken om te gaan fietsen in het mooie weer. “De fietsen dienen om samen met vrienden te gaan fietsen als die eens afkomen”, vervolgt Michel. “Zeven fietsen namen de dieven mee. Een andere zonder batterij lieten ze ongemoeid. Ik vermoed dat het om een bende gaat die op toer is om nog andere diefstallen te plegen. Wat bizar is, is dat het gaat om de verdieping -2 en die is alleen te bereiken via een autolift en heel moeilijk met de trap.”

Michel heeft ondertussen klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie. “In de ondergrondse garage hangen twee camera’s. De politie zal de beelden opvragen en bekijken. Hopelijk komt daar iets uit. Naast de gestolen fietsen raakte ook mijn motor beschadigd. Ik doe een oproep aan eventuele getuigen: wie iets gezien of gehoord heeft over de diefstal of iemand die weet waar mijn fietsen uithangen en mij dat laat weten, krijgt een beloning.”

Michel van den Brande zit momenteel in Polen om er een Oekraïens gezin op te halen.