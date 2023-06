Mexicaan krijgt jaar cel nadat hij met gestolen Spaanse auto en paspoort betrapt werd

Een naar eigen zeggen 47-jarige man met de Mexicaanse nationaliteit kreeg 1 jaar cel omdat hij in Nieuwpoort betrapt werd met een gestolen Spaanse wagen en paspoort. De man is ook gekend onder drie aliassen en andere nationaliteiten.

Op 15 maart van dit jaar kreeg de politie Westkust een hit binnen van de ANPR-camera’s. Een Dacia die als gestolen was opgegeven in Spanje was de zone binnen gereden. “De politie ging op zoek naar de wagen en trof die in Nieuwpoort aan”, sprak de procureur. “Het bleek dat beklaagde N.F. de Dacia die in Spanje gestolen was te koop wilde aanbieden samen met een gestolen paspoort. De man verklaarde zelf dat hij met de diefstal niks te maken had maar enkel de opdracht had om die vanuit Brussel naar Nederland te brengen. Dan was hij op zijn minst wel erg verkeerd gereden. Bovendien was hij hier onwettig in ons land.”

N.F. bemoeilijkte ook het onderzoek nog door drie verschillende aliassen, nationaliteit en leeftijden op te geven, waaronder die van Muhammad Ali, de bekende bokser. Zijn advocaat bleef erbij dat hij niets met de diefstal te maken heeft. “Hij is al gans zijn leven op de dool en verdient geld door hier en daar wat klusjes aan te nemen, zoals deze. Hij gebruikt valse identiteiten enkel omdat hij schrik heeft gedeporteerd te worden naar zijn thuisland.” De rechter veroordeelde hem nu tot een jaar cel, de helft met uitstel, en 800 euro boete. (JH)