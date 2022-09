Meubellift van dakwerker Abdullah gestolen op parking in Torhout

Dakwerker Abdullah Alali (33) uit Torhout zit met de handen in het haar. Dieven gingen er vandoor met zijn meubellift die op een parking aan het Wijnendalebos stond. “De lift gebruik ik om materiaal naar boven te brengen. Zonder is het veel moeilijker werken”, zegt Abdullah.

Wanneer de lift precies gestolen werd is onduidelijk. Zelfstandig dakwerker Abdullah vermoedt tussen dinsdagavond en donderdagochtend. “Ik had de lift geparkeerd op de parking van het Wijnendalebos in de Oostendestraat”, zegt Abdullah. “Daar was er veel plaats en stond ze niet in de weg. Ik zette ze er een tijdje omdat ik werken in de buurt moest uitvoeren en met de lift zo niet telkens door het centrum van Torhout moest rijden. Ze stond er pas van dinsdagavond en donderdagochtend merkte ik op dat ze verdwenen was. Ik diende meteen klacht in bij de politie.”

Waarde van 5.000 euro

Door de diefstal zit Abdullah met de handen in het haar. “De lift kocht ik vorig jaar in Antwerpen”, zegt hij. “Het is eigenlijk een meubellift maar voor mij is ze ideaal om bijvoorbeeld dakpannen of isolatie naar boven te brengen. Het vergemakkelijkt erg mijn werk. Ik telde er 5.000 euro voor neer wat eigenlijk een koopje is. Nieuw en zelfs tweedehands kost zo’n lift normaal veel meer. Het jammere is dat ik dit niet kan verzekeren omdat het eigenlijk aanzien wordt als een aanhangwagen beneden de 750 kilogram. Dus moet ik echt hopen dat iemand iets gezien heeft. Voorlopig moet ik even zonder doen maar bij de volgende klus waarbij ik veel materiaal naar boven moet stouwen zal ik een lift moeten huren.” Wie iets gezien heeft kan contact opnemen met de politie. (JH)