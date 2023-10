Metaaldieven veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf: “In Frankrijk mocht het wel”

Twee jonge Roemenen die in Frankrijk wonen zijn veroordeeld tot 12 maanden cel. Ze werden betrapt terwijl ze metaal stalen op verschillende werven.

“In Frankrijk haalden we metaal op en we dachten dus dat het hier ook mocht”, klonk het excuus bij twee Roemenen met adres in het Franse Rijsel. Ze werden op 30 maart betrapt op een werf van BeMatrix in Roeselare. Toen een medewerker hun verdachte voertuig zag, belde hij de politie die het duo intercepteerde.

In hun bestelwagen werd metaal gevonden, waarna ze ook gelinkt konden worden aan eerdere diefstallen. Zo gingen ze aan de haal met aluminium uit een container. Ze zouden ruim 1.500 kilogram verkocht hebben en zo samen 7.404 euro hebben verdiend.

De ene dief kreeg een celstraf van 12 maanden met uitstel, met uitzondering van de voorhechtenis, en een boete van 1.600 euro. Zijn kompaan kreeg een jaar met uitstel, ook exclusief de voorhechtenis, en een boete van 1.600 euro. (JD)