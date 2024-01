“Met dank aan hangjongeren”: dief op heterdaad betrapt in OC Mandelroos in Oostrozebeke

Al voor de derde keer op rij werd ingebroken in het OC Mandelroos in Oostrozebeke. “De derde keer was er echter te veel aan”, vertelt hoofdverantwoordelijke van het gebouw Jeffry Popelier. De dief werd op heterdaad betrapt… door enkele alerte hangjongeren.

De inbraken gebeurden steeds ’s avonds of ’s nachts, wanneer het Ontmoetingscentrum al gesloten was. De dief had het gemunt op het glazen loket in de inkomhal. Daarbij werd telkens nogal wat schade toegebracht aan deuren en vensters en de eerste twee keren werd ook een aanzienlijke som geld gestolen.

Alerte jongeren

De derde keer liep het echter mis, want enkele hangjongeren waren alert. Eén van de jongeren had vreemde bewegingen gezien in het inkomhal en verwittigde de politie. De politie was vrij vlug ter plaatse en kon de dief inrekenen. Die zou bekend hebben dat hij ook de dader was van de eerste twee keren. Wellicht was het gestolen geld op en kwam hij zich weer bevoorraden, maar het liep verkeerd af… met dank aan de hangjongeren. Ook de derde keer werd nogal wat schade aangericht.

De dader sloeg het venster van het loket aan diggelen. Het werd voorlopig vervangen door een houten bord. Alvast geen leuk zicht voor loketbediende Kim Heydens. Op de vraag hoeveel geld er de eerste twee keren werd ontvreemd kregen we geen antwoord, alleen dat het om aanzienlijke sommen ging.