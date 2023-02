Woensdagavond vonden er inbraken plaats bij twee woningen in de Weldadigheidstraat in Beernem.

Die bewuste avond drongen onbekende(n) een woning binnen in de Weldadigheidstraat. Ze stalen er onder andere geld. Later werd nogmaals melding gemaakt van een inbraak in dezelfde straat, na middernacht. In die woning werden o.a. juwelen gestolen.

De dader(s) vluchtten daarna weg in onbekende richting.