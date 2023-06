Materiaal voor mobiele schietstand De Grensschutters Kruiseke gestolen op klaarlichte dag in drukke Kortrijkstraat

Ongewoon vreemde diefstal vrijdag omstreeks 17 uur aan de winkel van Jielker Geldhof in de drukke Kortrijkstraat in Menen. Zijn vader Jan zette er zes panelen klaar om te komen afhalen. De panelen dienden voor een mobiele schietstand van De Grensschutters Kruiseke waarvan Jan voorzitter is. De Grensschutters namen zaterdag deel aan de tweede editie van het gratis gezinsevenement Talk, Play en Sport maar dat viel bijna in het water.

De Grensschutters uit Kruiseke tekenen zaterdag present met een initiatie karabijnschieten op flessen. Achter sporthal De Pionier mocht iedereen vanaf 10 jaar onder begeleiding eens proberen om met een luchtdrukkarabijn naar ‘hangende’ flessen te schieten.

“Ik zette alles klaar bij mijn zoon Jielker en ging ondertussen de aanhangwagen halen”, vertelt Jan. “Ondertussen arriveerde een personenauto van het merk Peugeot met Franse nummerplaat. De chauffeur, een kale man, parkeerde en stapte uit. Hij nam al zijn tijd om de panelen te bekijken en laadde ze dan allemaal in zijn koffer.”

“Alle panelen waren weg toen ik terug was. Gelukkig kon ik nog naar Brico Planet rijden om zes nieuwe panelen en was ik een paar uur bezig om alles klaar te krijgen. Onze secretaris Jean-Pierre Moonen was eerst van plan om af te zeggen voor Talk, Play & Sport. De politie kwam ter plaatse. De diefstal is duidelijk te zien op camerabeelden. De chauffeur en nummerplaat zijn heel goed herkenbaar. Volgens de politie is de diefstal waarschijnlijk het werk van een bende.”

De organisatoren van Talk, Play en Sport waren uitermate tevreden dat de schietstand van De Grensschutters er stond want het was net zoals vorig jaar een blikvanger. “Chapeau voor de voorzitter, hij zorgde voor een mooie oplossing”, benadrukt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Geen schietstand zou voor ons een teleurstelling zijn geweest.”

Het bestuur van de Grensschutters is alvast vol lof over de reactie van Jan Geldhof. “Onze voorzitter kennende wisten we wel dat dit in orde zou komen”, klinkt.

Momenteel tellen De Grensschutters 26 leden. Iedereen is welkom de eerste en derde zondag van de maand van 10 tot 12 uur achter café Het Visputje in Kruiseke. (EDB)