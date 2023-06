Marokkaan (19) aangehouden nadat overbuur diefstal in Oostendse bakkerij filmt: jaar cel gevorderd

De procureur vorderde donderdagmorgen in de correctionele rechtbank van Brugge een jaar cel voor een 19-jarige Marokkaan. Een alerte buurtbewoner filmde hoe twee jonge kerels inbraken in een bakkerij in Oostende. Dankzij het alerte optreden van de buurtbewoner en de camerabeelden in de omgeving, kon de politie de twee verdachten klissen: een meerderjarige jongen en zijn minderjarige kompaan.

In de nacht van 15 op 16 mei dit jaar kreeg een Oostendse bakkerij ongewenst bezoek. C.V. en zijn minderjarige kompaan drongen de bakkerij binnen door de rolluiken omhoog te duwen en de voordeur te openen. Het duo haalde de geldlade uit de kassa en nam het mee op straat. Daar haalden ze al het geld eruit en dumpten ze de lade in een vuilnisbak.

Bezwarend beeldmateriaal

De jongens dachten dat ze onopgemerkt te werk gingen, maar dat was buiten de overbuur gerekend. Die zag namelijk het hele tafereel gebeuren en besloot alles vast te leggen op camera. Dankzij die beelden en de camerabeelden van Stad Oostende kon de vluchtroute van het duo vastgelegd worden, waarna de politie beide jongens aantrof en kon arresteren.

De procureur vordert een gevangenisstraf van een jaar. Vonnis op 29 juni.