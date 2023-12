Marktkramer speelt aanzienlijke geldsom kwijt na diefstal uit voertuig in De Panne

Een marktkramer die afgelopen weekend wou deelnemen aan de wekelijkse markt in De Panne raakte een aanzienlijke geldsom kwijt nadat er een diefstal in zijn auto werd gepleegd. Ook twee gsm’s en zijn huissleutels werden gestolen. De man diende klacht in.

De feiten gebeurden zaterdagochtend om 6 uur in de Kasteelstraat in De Panne. Een marktkramer die wou deelnemen aan de wekelijkse markt in De Panne begaf zich met zijn voertuig met aanhangwagen naar de Kasteelstraat en parkeerde zich daar in dubbele file. Hij stapte uit en ging naar de marktleider om te vragen waar hij zijn stand mocht opslaan. Wanneer hij terug bij zijn voertuig kwam, zag hij dat zijn rugzak, die op de passagierszetel stond, verdwenen was.

Bestolen

De marktkramer vond dit verdacht, maar dacht dat hij misschien de rugzak thuis vergeten was. Hij besloot vlug naar huis te gaan om dit te verifiëren. Daar aangekomen vond hij zijn rugzak niet terug en dus concludeerde hij terecht dat zijn rugzak gestolen werd door een onbekende verdachte tijdens zijn kort overleg met de marktleider. Hij verwittigde daarop de politie. De politie Westkust kwam ter plaatse en onderzoekt momenteel de diefstal. De camerabeelden uit de omgeving zullen opgevraagd worden. De marktkramer is door de diefstal zijn portefeuille met een aanzienlijke som geld, twee gsm’s, zijn documenten en zijn huissleutels kwijt. (JH)