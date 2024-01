‘Mark’ wou motor kopen, maar vlucht tijdens testrit: “Waar haal je het lef?”

Een zelfverklaarde Mark Debacker wou de crossmotor van Chayanne Swyngedauw (23) uit Ieper kopen, op voorwaarde dat hij ter plaatse een testritje mocht doen. “Maar dan vluchtte hij weg aan meer dan 100 km per uur, levensgevaarlijk!”

De crossmotor van Chayanne Swyngedauw (23) uit Ieper gaat viraal, al was dat niet zijn bedoeling. “Ik had mijn KTM 125 CC te koop gezet op tweedehands.be, omdat ik geen tijd meer had voor mijn crosshobby”, vertelt hij. Ene ‘Mark Debacker uit Brugge’ reageerde en begon berichtjes te sturen.

“Hij wou de motor bekijken bij mij thuis en zou dan een voorschot betalen van 1.500 euro om dan het resterend bedrag van 2.000 euro een dag later over te maken”, vervolgt Chayanne. “We hadden zaterdag afgesproken om 16.30 uur, maar hij stelde het tijdstip een paar keer uit. Uiteindelijk stond hij even voor 18 uur aan mijn deur aan de Poperingseweg in Ieper. In de garage bekeken we de motor en zetten hem buiten om even te starten. Hij vroeg of hij een stukje mocht rijden op het fietspad om eens te schakelen. Hij vertrok richting het tankstation wat verderop, waar hij keerde. Dan trok hij op tot meer dan honderd kilometer per uur en scheurde langs mijn neus voorbij. Zonder helm, lichten en nummerplaat, en op banden die niet geschikt zijn voor de gewone rijbaan. Levensgevaarlijk! Als je dan iets te hard remt, val je snel. En de weg lag er die avond nat bij.”

Handlanger?

Chayanne probeerde de achtervolging nog in te zetten met zijn wagen. “Ik was in alle staten, helaas kwam ik te laat. Mijn vriendin had de politie gecontacteerd en blijkbaar konden ze via camera’s aan het station zien dat hij daar passeerde even na 18 uur. Met helm, dus mogelijk had iemand hem opgewacht in de stationsbuurt.”

Zijn neef Seppe Bonte plaatste een oproep op sociale media. “Dat bericht is al honderden keren gedeeld, ik schrok ervan”, aldus Chayanne. “We kregen tips van een gelijkaardige motor die op dezelfde avond zonder lichten en aan hoge snelheid passeerde langs de Meenseweg ter hoogte van Bellewaerde en wat later in Menen. Intussen heeft ‘Mark’ zijn online profiel offline gehaald. Tijdens onze ontmoeting thuis sprak hij een West-Vlaams dialect en droeg hij een kap over zijn hoofd. Hij had ongeveer mijn leeftijd en was zo’n 1,80 meter groot.”

Lef

“Ik was er niet goed van. Echt niet. Niet omwille van het geld, maar door de diefstal op zich. Waar haal je het lef? Tijdens zijn vlucht werd hij geregistreerd door camera’s aan het tankstation en passeerde hij een druk restaurant. Zoveel mensen konden hem zien. Ondertussen heb ik al vaak gedacht: wat als… ik zijn paspoort vroeg of een AirTag in de motor stak om hem makkelijk op te sporen bij diefstal. Achteraf is het natuurlijk makkelijk. Het is de eerste keer dat ik iets verkoop via een zoekertjessite en wellicht ook de laatste keer.” (TP)