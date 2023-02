Man ziet gestolen fiets in zoekertje en neemt politie mee naar afspraak met dief

Een 44-jarige man uit Roeselare riskeert acht maanden cel en 800 euro boete voor drie fietsdiefstallen. Een van zijn slachtoffers zag zijn eigen fiets te koop staan op internet en maakte een afspraak met de dief.

Op 13 augustus vorig jaar merkte een man dat zijn koersfiets gestolen was. Even later zag hij zijn fiets echter in een zoekertje op Marketplace, het koop- en verkoopplatform van Facebook. De man trok zijn stoute schoenen aan en deed alsof hij zijn eigen fiets zou terugkopen. Op de afspraak met de dief bracht hij wel de politie mee.

Weer gestolen

Die kon de man inrekenen en hij bleek al gekend te zijn voor fietsdiefstallen. Desondanks werd de man na een korte voorhechtenis vrijgelaten onder voorwaarden. Die lapte hij echter aan zijn laars. In september stal hij opnieuw een fiets, een mountainbike deze keer. “Voorwaarden werken duidelijk niet voor meneer”, zei het Openbaar Ministerie die daarom vroeg om de gevorderde straf effectief uit te spreken. Zijn advocaat betwistte een van de drie fietsdiefstallen en vroeg om mildheid. Vonnis op 20 maart. (JF)