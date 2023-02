Man vrijgesproken voor diefstal soundbar in de Action van Diksmuide: “Hij vergat die in te scannen”

Een 37-jarige man uit Diksmuide is door de rechter vrijgesproken voor de diefstal van een tuinset en soundbar in de Action. J.S., nochtans vaste rechtbankklant, zei dat het om een vergissing ging en hij de zaken vergat te scannen. De rechter volgde hem.

De feiten gebeurden op 2 mei vorig jaar in de Action van Diksmuide. De 37-jarige J.S. stapte er de winkel binnen en nam een tuinset en soundbar uit de rekken.

Huiszoeking

“Vervolgens ging hij naar de kassa maar liet die goederen in zijn winkelkar verborgen zitten”, sprak de procureur. “Hij scande enkel een doos met hondenpoepzakjes ter waarde van 2 euro, terwijl de goederen in zijn kar 230 euro waard waren. J.S. kon herkend worden en bij een huiszoeking nadien werden de spullen teruggevonden. Volgens hem ging het om een misverstand en vergat hij die in te scannen en te betalen. De dag nadien vergoedde hij toch alles. De man is al gekend voor diverse feiten van diefstal en zware verkeersinbreuken. Ik vorder 12 maanden cel en 1.200 euro boete.”

“Vergeten in te scannen”

De advocaat van J.S. vraagt de vrijspraak. “Hij heeft die diefstal niet bewust gepleegd en wil er dan ook niet voor gestraft worden”, sprak die. “Hij vergat ze in te scannen. Hij heeft dan ook onmiddellijk alles betaald”. De rechter volgde hem en sprak hem uiteindelijk vrij. (JH)