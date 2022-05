Man vlucht zonder buit weg nadat winkeldame hem betrapt op stelen van honderden euro’s aan kledij

Maandag even voor 17 uur werd de politie van Oostende opgeroepen voor een poging tot diefstal.

In een winkelketen op de Torhoutsesteenweg te Stene, vond gisteren een poging tot diefstal plaats. De winkeldame merkte reeds op dat een man zich vreemd gedroeg in de winkel. Bij het verlaten van de winkel ging het alarm af en snelde zij ter plaatse.

Ze vroeg de man of hij iets bij had uit de winkel. De man liet daarop al zijn bezittingen vallen en vluchtte weg. De winkeldame kon nog een foto nemen van hem. Onze diensten komen ter plaatse en stellen vast dat er kledij zit in de rugzak van de man, dit ter waarde van 765 euro.

De kledij kan teruggeven worden aan de winkeldame. De verklaring van de winkeldame wordt afgenomen en een proces-verbaal wordt opgesteld.