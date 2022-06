Man vertrekt zonder geld uit gevangenis en gaat meteen côte a l’os stelen in Koksijde

Een 42-jarige man uit het Waalse Boussu die op 19 maart net vrij werd gelaten onder voorwaarden uit de gevangenis maar geen geld had voor eten vond daar een oplossing voor. Hij stapte tweemaal binnen in de Proxy Delhaize in Koksijde en stal côte a l’os en balsamicoazijn.

Op 19 maart van dit jaar werd de 42-jarige Alexandre G. vrijgelaten nadat hij al een deel van zijn celstraf had uitgezeten. De man liep al 22 veroordelingen op en kreeg opgestapeld al een vrij lange celstraf, maar kwam vervroegd vrij onder voorwaarden.

Vlees uit jaszak

Eenmaal buiten stelde hij vast dat hij geen geld had. En honger ook. “Dus ging hij naar de Proxy Delhaize in Koksijde en stal die dag tweemaal”, sprak de procureur. “Een eerste keer wat zakdoeken, tapas en balsamicoazijn maar dat bleef onopgemerkt. Toen hij later op de dag terugkeerde om zijn vlees te stelen, had de uitbater de camerabeelden al gezien. Hij hield hem tegen en uit zijn jaszak viel een pak côte a l’os. Een weinig sympathiek dossier, zeker met zijn 22 voorgaande feiten voor diefstal, drugs en afpersing. Ik vraag vier maanden cel en 800 euro boete.”

Het leverde G. een ticketje retour op richting gevangenis. “Waar ik te horen kreeg dat mijn voorwaarden ingetrokken werden en ik nog 454 dagen langer in de cel moet blijven. En dat voor wat vlees”, foeterde G. Vonnis op 24 juni. (JH)