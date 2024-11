Man verlaat politiecommissariaat na verhoor over fietsdiefstallen en… steelt fiets

Net verhoord over een diefstalpoging van een fiets ging een 34-jarige Fransman er aan het Kortrijkse politiecommissariaat vandoor met een…fiets. De diefstal kon gefilmd worden maar toch ontkende hij maandag voor de rechter. Tevergeefs…

Geboeid werd Karim H. de zittingszaal binnen geleid door politieagenten. Hij blijkt in de cel te zitten op verdenking van nog andere fietsdiefstallen maar dat onderzoek loopt nog. Op 14 juni 2024 kon hij in Kortrijk al opgemerkt worden terwijl hij aan fietsen aan het prutsen was. In zijn rugzak zaten vier kniptangen. Hij kon opgepakt en verhoord worden en verliet daags nadien het politiecommissariaat met een dagvaarding in snelrecht in de hand. Waarop hij prompt voor de ogen van de bewakingscamera’s een fiets stal.

De openbare aanklager vroeg een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro op te leggen. Zijn advocaat Jasper Bolle vroeg de vrijspraak. “Hij was aan het station in de overdekte fietsenstalling aan het schuilen voor de regen en was met een mes een taartje aan het eten”, klonk het. Ook de diefstal aan het commissariaat ontkende hij, ook al had hij daar geen argumenten voor. “Door medicatie beseft hij niet altijd wat hij doet”, klonk het nog. “Ik heb vrienden in België maar heb niets gestolen”, aldus Karim H. zelf. De rechter hechtte geen geloof aan zijn verhaal of dat van zijn advocaat en veroordeelde H. tot een effectieve celstraf van 8 maanden en een boete van 400 euro. (LSi)