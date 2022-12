Man uit Nieuwpoort gaat op zwier met bankkaart van vriend en duikt dan twee maanden onder

Een 58-jarige man uit Nieuwpoort riskeert een maand cel omdat hij zijn eigen beste vriend heeft bestolen. Met diens bankkaart ging P.M. op zwier en vergokte er meer dan 2.000 euro mee in casino’s. Vervolgens dook hij twee maanden onder.

De man en slachtoffer M. zijn al lange tijd beste vrienden maar P.M. heeft ook schulden bij zijn kameraad. “Omdat hij die moeilijk kon terugbetalen besloot hij om bijvoorbeeld boodschappen voor hem te doen”, sprak de procureur. “Op die manier zou hij zijn schuld stelselmatig terugbetalen. Op 15 december 2021 zou hij naar de winkel gaan maar omdat hij vreesde dat hij niet genoeg geld op de rekening had vroeg hij ook de bankkaart van M. mee. P.M. keerde echter niet terug van de winkel en liet niets meer van zich horen.”

Van aardbol verdwenen

“Nazicht bij de bank leerde dat hij voor in totaal 2.610 euro had uitgegeven in nachtwinkels in Nieuwpoort en de casino’s van Middelkerke en Oostende. Vervolgens verdween hij twee maanden van de aardbol. Toen hij plots terug opdaagde erkende hij wat hij gedaan had en stelde een afbetalingsplan op met zijn vriend. Tot nu toe betaalde hij slechts een deeltje terug. Ik vraag een maand cel en 208 euro boete.”

M. moet nog meer dan 2.000 euro terugkrijgen van zijn vriend en vroeg dat nu aan de rechter. “Beiden zijn nog altijd bevriend”, sprak de advocaat van P.M. “Hij nam die dag de foute beslissing om te gaan gokken in casino’s in de hoop veel geld te winnen en alles in een keer terug te betalen. Maar dat pakte anders uit.” Vonnis op 27 januari. (JH)