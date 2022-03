Man uit Nieuwpoort die in twee auto’s inbrak wordt na achtervolging door politie geklist

Een man uit Nieuwpoort kon door de politie donderdagavond na een achtervolging opgepakt worden. Hij brak even voordien binnen in twee geparkeerde voertuigen.

Rond 21.45 uur belde een getuige de politie op nadat hij had gezien hoe een onbekende man een inbraak pleegde in een geparkeerd voertuig in de Valkestraat in Nieuwpoort. De getuige vertelde ook dat de mannelijke verdachte was weggelopen richting de Kaai. De verdachte werd kort daarna door de politie opgemerkt. Wanneer de verdachte merkte dat hij gezien was, liep hij weg richting het Marktplein.

Na een achtervolging werd de man in de Kokstraat schuilend op zijn buik achter enkele voertuigen aangetroffen. Hij werd ter plaatse gearresteerd en later overgebracht naar het commissariaat. Daarna bleek dat de man, die van Nieuwpoort is, ook had ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond in de Sint-Jacobstraat. Van die wagen werd een raam links achteraan ingegooid. Wat er gestolen is, werd nog niet duidelijk. De politie voert verder onderzoek. (JH)