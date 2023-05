Man uit Kortemark riskeert jaar cel voor zeven diefstallen in zelfde supermarkt

Een 40-jarige man uit Kortemark riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf voor zeven diefstallen in dezelfde supermarkt. W.W. schuwde daarbij het geweld niet.

Tussen 31 oktober en 14 november vorig jaar pleegde W.W. liefst zeven diefstallen in de Okay-supermarkt in zijn thuisgemeente. Op een bepaalde dag sloeg hij zelfs twee keer toe. Telkens ging hij met flessen gin, rum of whisky aan de haal.

Op 14 november kon een winkelbediende hem evenwel op heterdaad betrappen. Ze probeerde W.W. tegen te houden maar die gaf haar een duw. Hij greep de vrouw ook bij de nek en schouders en vluchtte vervolgens weeg. W.W. kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces. Procureur Emilie Lingier verwees naar zijn uitgebreide strafregister, dat intussen liefst twintig veroordelingen telt. De uitspraak volgt op 13 juni. (AFr)