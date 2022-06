Man terecht voor metaaldiefstal bij bandencentrale

De 49-jarige S.D. uit Desselgem werd op 25 mei op heterdaad betrapt toen hij metaal probeerde te stelen bij een bandencentrale. Hij riskeert acht maanden cel en 800 euro boete.

Op 25 mei werden buurtbewoners wakker van het lawaai dat de man maakte. Zij verwittigden de politie en die konden S.D. op heterdaad betrappen. Hij probeerde zich nog te verstoppen in de struiken. “De beklaagde was om 4.30 uur in de weer met een slijpschijf en had daarvoor zelfs een doos reservebatterijen bij”, zei de procureur. “Hij had ook de zetels van zijn auto platgelegd om zoveel mogelijk materiaal te kunnen meenemen en had ook verschillend kniptangen bij. De politie had de indruk dat hij zijn daden goed had voorbereid.”

S.D. zelf verklaarde in de rechtbank dat hij dacht dat hij afval aan het meenemen was. Hij heeft een blanco strafblad in België, hij verblijft sinds dertien jaar met tussenpozen af en toe in ons land. Vonnis op 14 juli. (JF)