Man steelt wagen drugskoerier tijdens ripdeal in Brugge: twee jaar celstraf

Een 21-jarige Guineeër uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor een ripdeal.

Op 16 augustus 2020 spraken I.B. en zijn kompaan S.A., een 21-jarige Rwandees uit Roeselare, af met een drugskoerier aan de Oude Gentweg in Brugge. De 21-jarige vrouw uit Nederland werd meegenomen naar een kelder waar ze een vuistslag kreeg en bedreigd werd met een mes. I.B. en S.A. gingen vervolgens aan de haal met haar Renault Twingo én de cannabis. Een maand later werden de identiteits- en kredietkaart van het slachtoffer toevallig aangetroffen tijdens een huiszoeking bij een goede vriend van de Guineeër.

Tien dagen na de ripdeal ging S.A. ook nog met de geluidsbox van een jongeman aan de haal in een steegje naast café ’t Poatersgat in de Vlamingstraat in Brugge. Het toestel werd twee dagen later aangetroffen in de woning van S.A. De man kreeg dinsdag twee jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. I.B., die niet kwam opdagen voor zijn proces, kreeg twee jaar effectief. De twee moeten ruim 1.700 euro schadevergoeding betalen aan de drugskoerier. (AFr)