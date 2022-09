Man steelt terrasstoelen van broodjesbar in Ardooie… en brengt ze dag later netjes terug

Afgelopen weekend werden bij broodjeszaak Nonna’s in Ardooie vier terrasstoelen gestolen. Zaakvoerder Anneleen Vermote plaatste de camerabeelden van de feiten op sociale media. Die veroorzaakten een tsunami aan verontwaardigde reacties, waarna de dief de stoelen gewoon terugbracht. “Eind goed, al goed”, zegt Anneleen. “Maar dit verhaal heeft een zure nasmaak.”



Anneleen Vermote (36) runt sinds oktober 2018 de broodjesbar en tea-room Nonna’s op het Marktplein van Ardooie. “De voorbije jaren werd ik af en toe met kattenkwaad geconfronteerd”, zegt ze. “Wat bloemen die uit mijn bloembakken verdwenen, meer niet. Maar wat nu gebeurd is, maakte ik nog nooit mee.”

Afgelopen weekend hield een man met een Ford-break voor de zaak halt en begon de bestuurder doodleuk terrasstoelen in de koffer te laden. “Vier stuk in totaal”, vervolgt Anneleen. “Tijdens de zomermaanden laat ik die gewoon buiten staan, want het terras wordt intensief gebruikt.”

60.000 keer bekeken

De beveiligingscamera aan de buitenkant van Nonna’s registreerde het hele verhaal. “Ik wist niet wat ik zag”, zegt de zaakvoerder.

Anneleen plaatste de beelden maandag op sociale media, waar ze een storm aan verontwaardigde reacties losweekten. “De video is zo’n 60.000 bekeken en meer dan duizend keer gedeeld. Die heeft zijn effect dus niet gemist.”

In die mate zelfs dat de dader in kwestie berouw heeft getoond. “Gisteren (maandag, red.) was onze wekelijkse sluitingsdag. Rond 18 uur is die kerel teruggekeerd en plaatste hij onze vier stoelen gewoon terug op zijn plaats.”

“Hij zal de beelden ongetwijfeld ook hebben zien voorbijkomen en is tot inkeer gekomen. Ik heb hem zelf niet gezien, maar onze camera deed opnieuw zijn werk”, glimlacht ze. “Eind goed, al goed, maar dit verhaal heeft toch een zure nasmaak.”

Aan de ketting

Op excuses van de dief hoopt Anneleen niet. “Hoeft ook niet, ik heb mijn terrasstoelen terug. Maar ik neem wel maatregelen. Vanaf nu gaat mijn terrasmeubilair ook tijdens de zomermaanden aan de ketting. Net zoals dat in de winter het geval is.”