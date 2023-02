Man riskeert twee jaar effectieve celstraf voor diefstal van elektrische steps in Oostende

Een 31-jarige Marokkaan riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf voor acht diefstallen in Oostende. Abdelmounaim E. had het vooral gemunt op elektrisch steps en schuwde geen geweld.

Op 8 november vorig jaar ging E. bij Zara aan de haal met twee flesjes parfum. Toen hij met de fiets wou vertrekken sprak een bewakingsagent hem aan. Het kwam tot een schermutseling, maar met de hulp van enkele omstaanders kon E. worden overmeesterd. De bewakingsagent was door het incident vier dagen werkonbekwaam.

Met juwelen aan de haal

Een drietal maanden eerder had E. volgens het openbaar ministerie ook al een diefstal met geweld gepleegd in een tweedehandswinkeltje. Volgens de zaakvoerster haalde E. een mes boven toen ze zijn schoenen en kledij niet wou kopen. Hij zou vervolgens met enkele juwelen aan de haal zijn gegaan.

Onderzoek van camerabeelden linkte Abdelmounaim E. aan nog zes andere diefstallen. Tussen 13 juli en 9 september ging de dertiger aan de haal met vier steps en een fiets, onder meer aan het ziekenhuis Henri Serruys. Het parket verdacht hem ook van diefstal van een step op 23 september in het VTI, maar het personeelslid dat daar aangifte van deed, verklaarde op de zitting dat E. niet leek op de persoon die ze op de camerabeelden gezien had. Op de beelden had E. steevast een hoedje aan, maar de dader van de diefstal in het VTI droeg dit hoedje niet.

Door het lint

De feiten in het tweedehandswinkeltje waren volgen de verdediging het gevolg van een fout gelopen drugsdeal. “Mijn cliënt kwam cocaïne kopen”, pleitte meester Anthony Demol. “Hij had 50 euro betaald, maar toen bleek dat de uitbaatster geen cocaïne meer had, ging hij door het lint. Hij ontkent wel met klem dat hij daarbij een mes trok.” De rechter doet uitspraak op 23 maart. (AFr)