Man riskeert drie jaar cel voor tal van inbraken

Een 27-jarige Fransman uit Veurne vraagt in beroep strafvermindering voor verschillende inbraken en overvallen in Nieuwpoort en Oostende. Het openbaar ministerie wil hem liefst zo lang mogelijk in de gevangenis. “Dan is de maatschappij ook een stuk geruster!”

Amir M., een 27-jarige Fransman uit Veurne pleegde in februari, maart en april 2021 de ene inbraak na de andere in Nieuwpoort en Oostende. Zo bedreigde hij een ouder koppel met een stok om geld te bekomen. Zelf ontkende hij eerst, maar op camerabeelden herkende de politie de man, die geen onbekende is in Oostende. Hij kreeg drie jaar cel, maar vraagt in beroep een nieuwe kans. “Hij was dronken en zat in collectieve schuldbemiddeling waardoor hij geen uitweg meer zag”, pleitte zijn advocaat.

“Hij wil zich in de gevangenis omscholen om werk te zoeken. Het heeft dus geen zin om hem weg te stoppen in de vergeetput.” Maar dat ziet het openbaar ministerie anders, vooral omdat de man al een rijk gevuld strafblad heeft. “Begin 2021 krijgt hij nog 30 maanden cel, de helft met uitstel en twee maanden later hervalt hij opnieuw. Hij trekt er zich dus gewoon geen zak van aan! U heeft uw kans gekregen! In de gevangenis hebben we geen last meer van u, en is de maatschappij ook een stuk geruster!” Uitspraak op 8 februari. (OSM)