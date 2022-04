Man riskeert boete voor verkoop in beslag genomen lood en koper

Een man uit Langemark riskeert op de rechtbank van Ieper een boete te moeten betalen voor het verkopen van in beslag genomen koper en lood. De man ontkent en zegt de goederen door iemand anders zijn gestolen.

In november 2020 werd de man veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel en een boete voor verboden wapens nadat bij hem oorlogstuig werd gevonden. De man was een verzamelaar van obussen die langs de weg achtergelaten worden, iets wat niet mag. Op de site van de man werd naast obussen ook 304 kg koper en 334 kg lood in beslag genomen. Het metaal werd in zakken gestopt en verzegeld, maar het bleef staan bij de eigenaar.

De politie komt later nog eens langs om te zien of de goederen er nog steeds aanwezig waren en dat bleek het geval. Nog later doet de boer echter een aangifte van diefstal van de zakken met lood en koper. Het parket spreekt echter van een valse aangifte en denkt dat de man zelf het metaal verkocht bij een schroothandelaar in Merkem, tegen een prijs van zo’n 900 euro. De landbouwer ontkent dat echter alles.

“Het zou getuigen van een extreme domheid om de spullen te verkopen, terwijl de politie net daarvoor de zakken was komen controleren”, aldus meester Didier Crombez, die de beklaagde verdedigt. “En hou zou mijn cliënt die 636 kg verslepen? Hij is niet in staat om dat te doen.” Vonnis op 2 mei.