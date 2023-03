Man ontkent reeks van diefstallen aan station Adinkerke

Een 23-jarige man van Algerijnse afkomst ontkent dat hij in januari de ramen van drie auto’s insloeg aan het station van Adinkerke om spullen te spelen. “Ik? Nee, jullie hebben de verkeerde vast”, zei M.M. laconiek.

Op 10 januari werd de politie door omstaanders gebeld om naar het station van Adinkerke te rijden. Twee mannen sloegen er ruiten in van verschillende voertuigen om spullen te stelen. Ze gingen aan de haal met een bankkaart, geld, een sporttas en handtas. Met de gestolen bankkaart werden later in De Panne contactloze betalingen verricht. De politie kon na een achtervolging de 23-jarige M.M. oppakken. Hij zat net op de tram en droeg op zijn lichaam de exacte geldsom die uit een auto werd gestolen. Zijn kompaan kon ontkomen.

“Het is duidelijk dat hij de drie feiten pleegde en ik vraag er 18 maanden cel en 800 euro boete voor. Een deel van de buit werd bij hem teruggevonden”, sprak de procureur. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen 297 euro en een vergoeding voor een gestolen handtas terug. M.M. lijkt niet van plan te betalen. “Ik ontken alles, jullie hebben de verkeerde vast. Dat ik die exacte geldsom bij me had? Gewoon toeval”, zei hij. Vonnis op 28 maart. (JH)