Man met geestesstoornis vraagt vrijspraak voor diefstallen in Oostende

Een 24-jarige Bulgaar staat voor de Brugse rechtbank terecht voor een resem diefstallen. Volgens de verdediging komt de geestesgestoorde man niet in aanmerking voor internering en moet hij daarom worden vrijgesproken.

Eind december werd Ahsun A. vrijgelaten uit de Brugse gevangenis waar hij een straf had uitgezeten voor diefstallen. Maar enkele dagen later ging de Bulgaar al terug op dievenpad. In Oostende ging hij aan de haal met de Volvo van een advocaat. Uit een ander voertuig ontvreemdde hij een gps-toestel. De gestolen wagen werd geseind en werd niet veel later in besmeurde toestand teruggevonden in Gent, waar A. ook nog een vrouw van haar iPhone beroofde. Ten slotte sloeg A. ook nog toe in Zottegem waar hij autosleutels en een tankkaart buitmaakte.

Volgens de gerechtspsychiater lijdt Ahsun A. aan een geestesstoornis en kampt de man met psychoses die mee veroorzaakt worden door zijn overmatig cannabisgebruik. Maar volgens de verdediging voldoet A. niet aan de voorwaarden om geïnterneerd te kunnen worden. “Het ging om gewone diefstallen zonder geweld”, stelde meester Meggie Decroock. “Er was geen sprake van een aantasting van de fysieke of psychische integriteit van de slachtoffers. En dat is een voorwaarde om iemand te interneren. Bijgevolg dringt de vrijspraak zich op.”

Procureur Lode Vandaele meent evenwel dat een internering wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. “Het onveiligheidsgevoel dat overblijft na een inbraak kan gezien worden als een aantasting van de psychische integriteit”, besloot hij.

De uitspraak volgt op 29 augustus. (AFr)