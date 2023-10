Man krijgt zestiende veroordeling na diefstal van portefeuille

Een 33-jarige man uit De Panne heeft zijn 16de veroordeling op zijn strafblad verzameld en al zijn zevende voor diefstal. N.M. kreeg een werkstraf van 60 uren en 208 euro boete omdat hij een portefeuille stal die een klant vergeten was op een toonbank.

Op 3 maart van dit jaar ging de 33-jarige N.M. samen met een vriend langs bij een schoenmakerij in De Panne om een sleutel te laten namaken. “Op de toonbank zag hij hoe een portefeuille onbeheerd was achtergelaten”, sprak de procureur. “Dus nam hij die maar mee. Hij vindt het normaal dat hij dingen die niet van hem zijn zomaar mag meenemen. Dat blijkt uit zijn strafblad en zijn verklaring nadien: “Ik dacht dat die bij mijn sleutel hoorde.” Gelukkig kon de uitbater aan de hand van camerabeelden de dief ontmaskeren De man bracht de portefeuille ook terug en dacht dat de zaak daarmee gesloten was. De rechter gaf hem nu toch al zijn zestiende veroordeling op zijn strafblad. (JH)