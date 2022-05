Man krijgt jaar cel voor inbraak in stacaravan in Bredene

Een 36-jarige man uit Zottegem heeft voor de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen voor inbraak en diefstal.

Op 18 september 2020 probeerde E.L. in te breken in een stacaravan in Bredene maar de eigenaars konden hem op heterdaad betrappen. De dertiger was pas vrij uit de gevangenis. De opgetrommelde politie trof in zijn zakken een bankkaart aan die op 29 maart gestolen werd uit een wagen in Zottegem. E.L. had ze diezelfde dag al gebruikt om drank aan te kopen in een supermarkt.

Verder onderzoek wees uit dat de E.L. zich bij een verkeerscontrole in Zottegem ook al eens had uitgegeven voor de eigenaar van de bankkaart door diens rijbewijs voor te leggen. Het rijbewijs stak immers in dezelfde portefeuille als de gestolen bankkaart. De beklaagde stond ook nog terecht voor een andere bankkaartdiefstal. (AFr)