Man gaat met list zonder betalen tafelen op restaurant in De Panne

Een man werd afgelopen weekend betrapt op flessentrekkerij in een restaurant in De Panne. Hij ging zaterdagmiddag rond 16 uur tafelen in een zaak op de Zeedijk in De Panne. Daarna bleek dat hij zijn maaltijd niet betalen.

Hij diste daarbij een list op: hij zou zijn portefeuille in een andere horecazaak verloren zijn. Na controle door de politie bleek de portefeuille daar niet te liggen. Het bleek dat de man, wetens willens niet te kunnen betalen, de maaltijd genuttigd te hebben. De politie stelde een pv op. (JH)