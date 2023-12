Man dringt appartement van kennis binnen en steelt portefeuille omdat hij gekochte gsm niet kreeg

Een 37-jarige man uit Zulte drong binnen in het appartement van een kennis in Anzegem en stal haar portefeuille. Hij riskeert zes maanden cel en 800 euro boete. De man beweert dat hij de portefeuille meenam omdat hij een gsm kocht maar niet kreeg van het slachtoffer. “Het was een impulsieve beslissing.”

De feiten vonden plaats op 29 augustus in Anzegem. F.C. uit Zulte (37) vroeg aan zijn vriend S.M. (34) uit Deinze om hem te brengen naar het appartement van een kennis. Naar eigen zeggen had hij al drie weken betaald voor een gsm maar die nog niet gekregen. Getuigen zagen hoe hij over een lage omheining klom en via het schuifraam haar appartement binnenging.

“De bewoonster zat op het toilet maar hoorde haar hond blaffen”, zei de procureur. “Toen ze ging kijken zag ze nog net een man wegvluchten samen met zijn kompaan. Via de nummerplaat en ANPR-camera’s konden ze kort nadien opgepakt worden. De portefeuille van het slachtoffer lag goed zichtbaar op het dashboard.”

F.C. ontkende die diefstal niet. “Het was dom, ik wou enkel vragen hoe het met die gsm zat. Ik ken haar goed en kom altijd via het schuifraam binnen. Ik heb vooral spijt dat ik mijn maat hierbij betrokken heb.”

De procureur vorderde voor S.M. dezelfde straf als mededader maar die hield vol dat hij van niets afwist en enkel zijn kameraad kwam afzetten. Opmerkelijk is dat het gerecht daarom wel zijn auto in beslag nam. M. vroeg om die terug te krijgen.

Vonnis op 24 januari. (JF)